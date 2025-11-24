https://news.day.az/culture/1797631.html Отрывок из балета «Читра» маэстро Ниязи исполнен в США - ФОТО В концертном зале "Bates Recital Hall" Техасского университета в Остине состоялся концерт с участием проживающего в США азербайджанского музыканта и дирижёра Фархада Худиева. Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.
На концерте в исполнении Tехасского симфонического оркестра под управлением его руководителя, дирижера Фархада Худиева впервые в США прозвучал "Финальный танец" из балета "Читра" маэстро Ниязи.
Исполнение было встречено с большим восторгом и продолжительными аплодисментами. Также были представлены избранные фрагменты из 10-й симфонии Дмитрия Шостаковича.
