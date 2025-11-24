Отрывок из балета «Читра» маэстро Ниязи исполнен в США

В концертном зале "Bates Recital Hall" Техасского университета в Остине состоялся концерт с участием проживающего в США азербайджанского музыканта и дирижёра Фархада Худиева.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

На концерте в исполнении Tехасского симфонического оркестра под управлением его руководителя, дирижера Фархада Худиева впервые в США прозвучал "Финальный танец" из балета "Читра" маэстро Ниязи.

Исполнение было встречено с большим восторгом и продолжительными аплодисментами. Также были представлены избранные фрагменты из 10-й симфонии Дмитрия Шостаковича.