Автор: Байрам Эльшадов

Похоже, нервы у Аршака Карапетяна окончательно сдали. Стоило в Армении открыть против него уголовное дело, как бывший министр обороны мгновенно превратился в истеричку.

Именно в таком состоянии он выложил своё "скандальное" видео, где обвинил Пашиняна в том, что спецслужбы США якобы завербовали его ещё в 1999 году.

"У нас есть доклад одного из сотрудников посольства США своему руководству о том, что Пашинян был завербован разведкой этой страны", - заявил он, добавив, что Пашинян якобы получал деньги от правительства США в обмен на передачу секретной информации.

Вот это, конечно, цирк. Такое чувство, что Аршак Карапетян давно живет в мире, где шпионы на каждом углу. Серьезно, иногда кажется, что человек просто скучал и решил развлечь всех, кто еще способен удивляться.

Вот он выходит и торжественно сообщает, что Пашинян - агент США с 1999 года. Прямо с тех времен, когда у Воваевича была газета и проблемы с тиражом. Ну да, ЦРУ так и мечтало о редакторе армянской газеты. И вот сидишь и думаешь: он правда верит в то, что говорит?

Самое абсурдное - это его уверенность, что Пашинян был нужен лично Клинтону. Представляю, как тогдашний президент США, отложив кофе, спрашивал: "Ну что там мой человек в Ереване? Готовит очередную публикацию?"

А дальше - классика жанра. Если верить оппонентам, Пашинян у них агент всех подряд. Азербайджана, Турции, Европы, теперь США. Осталось добавить марсиан и тёмную сторону Луны.

Чем больше проблем в стране, тем громче истории про шпионов. И чем невероятнее история, тем больше людей кивает. Карапетян тут решил переплюнуть всех. Он смешал политический бред, шпионский триллер и стендап.

И вот какой итог получается - по версии своих врагов, Пашинян - агент пяти стран одновременно.

Политическая фантазия в Армении превратилась в настоящее соревнование. Кто громче заявит, кто абсурднее выдумает, кто сможет придумать версию ещё невероятнее предыдущей.