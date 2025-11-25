https://news.day.az/world/1797873.html Австралию захлестнула волна непогоды - ФОТО - ВИДЕО Сильные конвективные штормы с градом и шквалом прошлись по восточной части страны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вашему вниманию представлена подборка эффектных ночных гроз из Австралии за последние пару дней.
Австралию захлестнула волна непогоды - ФОТО - ВИДЕО
Сильные конвективные штормы с градом и шквалом прошлись по восточной части страны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вашему вниманию представлена подборка эффектных ночных гроз из Австралии за последние пару дней.
