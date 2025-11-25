Австралию захлестнула волна непогоды

Сильные конвективные штормы с градом и шквалом прошлись по восточной части страны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вашему вниманию представлена подборка эффектных ночных гроз из Австралии за последние пару дней.