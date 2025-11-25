https://news.day.az/society/1797755.html Завершился перевод около 37 тысяч учащихся Продолжается процесс электронного перевода учащихся. Об этом Day.Az сообщили в MÜTDA. На сегодняшний день на портал поступило более 47000 заявок, около 37000 из них успешно исполнены.
Завершился перевод около 37 тысяч учащихся
Продолжается процесс электронного перевода учащихся.
Об этом Day.Az сообщили в MÜTDA.
На сегодняшний день на портал поступило более 47000 заявок, около 37000 из них успешно исполнены.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре