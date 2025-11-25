https://news.day.az/society/1797755.html

Завершился перевод около 37 тысяч учащихся

Продолжается процесс электронного перевода учащихся. Об этом Day.Az сообщили в MÜTDA. На сегодняшний день на портал поступило более 47000 заявок, около 37000 из них успешно исполнены.