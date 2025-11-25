https://news.day.az/sport/1797773.html В Азербайджане продолжается IV тур Лиги по дзюдо U-17 Продолжается IV тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет. Как сообщает Day.Az со ссылкой на федерацию дзюдо Азербайджана, в последний день соревнований, проходящих в Олимпийском спортивном комплексе Абшерона, 331 спортсмен поборется за победу в восьми весовых категориях. Отметим, что это заключительный тур Лиги по дзюдо U-17.
