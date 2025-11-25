В Азербайджане продолжается IV тур Лиги по дзюдо U-17

Продолжается IV тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на федерацию дзюдо Азербайджана, в последний день соревнований, проходящих в Олимпийском спортивном комплексе Абшерона, 331 спортсмен поборется за победу в восьми весовых категориях.

Отметим, что это заключительный тур Лиги по дзюдо U-17. По его итогам будет сформирован рейтинг участников турнира.

Онлайн-трансляцию IV тура Лиги можно посмотреть на официальном канале федерации дзюдо Азербайджана на YouTube.