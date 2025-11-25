https://news.day.az/hitech/1797756.html Китай запустил в космос беспилотный корабль - ВИДЕО Китай запустил к национальной орбитальной станции беспилотный корабль "Шэньчжоу-22". Китайская ракета-носитель Long March-2F успешно вывела на орбиту корабль "Шэньчжоу-22", который направлен к станции "Тяньгун" для замены повреждённого аппарата "Шэньчжоу-20".
Китайская ракета-носитель Long March-2F успешно вывела на орбиту корабль "Шэньчжоу-22", который направлен к станции "Тяньгун" для замены повреждённого аппарата "Шэньчжоу-20". В его иллюминаторе ранее обнаружили микротрещины, предположительно из-за космического мусора.
"Шэньчжоу-22" доставит на Землю действующий экипаж станции в 2026 году. На орбитальной лаборатории сейчас работают тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан, прибывшие 31 октября на борту "Шэньчжоу-21".
Запуск прошёл с космодрома Цзюцюань в 12:11 по пекинскому времени.
