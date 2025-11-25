Какими автобусами в Баку будут управлять женщины-водители?

С сегодняшнего дня на автобусных маршрутах начали работать женщины-водители.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", c целью увеличить участие женщин в общественном транспорте Агентство наземного транспорта реализовало новую программу обучения. В рамках программы женские кандидаты прошли теоретическую и практическую подготовку, необходимую для профессионального начала работы водителем автобуса.

Начавшая работу водителем Рена Джафарова говорит, что, несмотря на то, что ее специальность - учитель, она всегда мечтала водить автобус. Именно эта мечта и привела ее в профессию.

Другая водитель, Халида Самедова, отмечает, что уже раньше работала водителем, поэтому эта профессия для нее не является новой.

