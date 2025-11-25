"Будет трудно, ведь "Наполи" играет дома"

Полузащитник "Карабаха" Марко Янкович поделился ожиданиями перед матчем пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Наполи".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист выступил на предматчевой пресс-конференции.

Янкович подчеркнул, что команда готова к серьезному испытанию: "Наполи - сильный клуб. Нам предстоит встреча с действующим чемпионом Италии. Думаю, игра получится интересной. Будет трудно, особенно с учетом того, что "Наполи" играет дома. Мы покажем свой футбол и выложимся по максимуму".

По словам черногорского полузащитника, подобные встречи всегда непредсказуемы: "В матчах против больших команд можно как выиграть, так и проиграть. Все вопросы прояснятся завтра".

Матч "Наполи" - "Карабах" состоится 25 ноября в Неаполе и начнется в 23:59 по бакинскому времени.