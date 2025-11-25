Милли Меджлис обсуждает 14 вопросов

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az, в повестку дня заседания включены 14 вопросов.

1.Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований";

2.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ангола о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов";

3.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Бахрейн об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов";

4.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Джибути об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов";

5.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Доминиканской Республики об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов";

6.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гвинея-Бисау о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов";

7.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Суринам об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов";

8.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Молдова об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации";

9.Законопроект Азербайджанской Республики "О транспортно-экспедиторской деятельности" (второе чтение);

10.Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" (второе чтение);

11.Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О судах и судьях" и "О Судебно-правовом совете" (второе чтение);

12.Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (второе чтение);

13.Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О защите прав потребителей", "Об охране окружающей среды", "О государственной пошлине", "Об аккредитации в области оценки соответствия" и "О стандартизации" (второе чтение);

14.Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о военной службе" и "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).