Поножовщина на свадьбе в Товузе

В Товузском районе произошла поножовщина.

Как сообщает Day.Az, местный житель Н.Гусейнов (1998 г.р.) был доставлен в больницу с ножевым ранением. Ему провели операцию, состояние пациента оценивается как среднетяжелое.

По предварительной информации, мужчина получил ранение в одном из дворцов торжеств, функционирующих на территории района.

По данному факту ведется расследование.