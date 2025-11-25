https://news.day.az/society/1797644.html Поножовщина на свадьбе в Товузе В Товузском районе произошла поножовщина. Как сообщает Day.Az, местный житель Н.Гусейнов (1998 г.р.) был доставлен в больницу с ножевым ранением. Ему провели операцию, состояние пациента оценивается как среднетяжелое. По предварительной информации, мужчина получил ранение в одном из дворцов торжеств, функционирующих на территории района.
Поножовщина на свадьбе в Товузе
В Товузском районе произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az, местный житель Н.Гусейнов (1998 г.р.) был доставлен в больницу с ножевым ранением. Ему провели операцию, состояние пациента оценивается как среднетяжелое.
По предварительной информации, мужчина получил ранение в одном из дворцов торжеств, функционирующих на территории района.
По данному факту ведется расследование.
