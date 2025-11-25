ЕС продолжит оказывать давление на Россию

"Несмотря на активизацию мирных усилий США в последние дни, Европейский союз продолжит оказывать давление на Россию и поддерживать Украину".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Стокер.

"Я приветствую все инициативы, которые приближают нас к прекращению огня и прочному миру в Украине. В последние дни в дипломатических усилиях США по урегулированию кризиса возникла новая динамика. Тем не менее ЕС будет продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию на всех уровнях", - заявил Стокер.