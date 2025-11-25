https://news.day.az/world/1797635.html ЕС продолжит оказывать давление на Россию "Несмотря на активизацию мирных усилий США в последние дни, Европейский союз продолжит оказывать давление на Россию и поддерживать Украину". Как сообщает Day.Az, об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Стокер. "Я приветствую все инициативы, которые приближают нас к прекращению огня и прочному миру в Украине.
"Несмотря на активизацию мирных усилий США в последние дни, Европейский союз продолжит оказывать давление на Россию и поддерживать Украину".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Стокер.
"Я приветствую все инициативы, которые приближают нас к прекращению огня и прочному миру в Украине. В последние дни в дипломатических усилиях США по урегулированию кризиса возникла новая динамика. Тем не менее ЕС будет продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию на всех уровнях", - заявил Стокер.
