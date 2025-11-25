В Сирии задержаны 120 человек

Силы безопасности переходного правительства Сирии задержали порядка 120 человек по подозрению в причастности к недавним нападениям на жителей провинции Хомс.

Как передает Day.Az, об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщил официальный представитель МВД арабской республики Нуреддин аль-Баба.

"Задержаны около 120 человек, подозреваемых в причастности к нападениям на граждан в Хомсе", - сказал он.

Напомним, что 23 ноября МВД Сирии ввело комендантский час в городе Хомс для предотвращения беспорядков после убийства супружеской пары, которое могло быть совершено для разжигания межконфессиональной вражды.

В ходе предварительного расследования правоохранительные органы установили, что это преступление было совершено по уголовным, а не религиозным мотивам.