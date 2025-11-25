В Азербайджане призванным из запаса в мирное время офицерам сократят срок службы

Срок действительной военной службы в мирное время для офицеров, призванных из запаса на срочную действительную военную службу или добровольно поступающих на действительную военную службу по контракту, сократится на 6 месяцев.

Как передает Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон "Об утверждении Положения о военной службе", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

По действующему законодательству, этот срок составляет 1 год и 6 месяцев для офицеров, призванных на действительную военную службу из запаса или добровольно поступающих на действительную военную службу, и до 3 лет для офицеров, добровольно поступивших на действительную военную службу по контракту.

Согласно предлагаемой поправке, этот срок составит 1 год для офицеров, призванных на срочную действительную военную службу из запаса или добровольно поступивших на действительную военную службу по контракту (по истечении этого срока они переводятся в кадровый офицерский состав по соглашению сторон), и до 3 лет для иностранцев и лиц без гражданства, добровольно поступивших на действительную военную службу по контракту (по истечении этого срока по соглашению сторон заключается новый контракт).

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.