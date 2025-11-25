Милли Меджлис утвердил соглашения о взаимной безвизовой поездке с рядом стран

Милли Меджлис ратифицировал соглашения между Азербайджаном и рядом стран о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев общегражданских, дипломатических, служебных, служебных/официальных и специальных паспортов.

Как передает Day.Az, эти вопросы обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

На заседании в одном чтении были приняты следующие законопроекты:

- Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований";

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ангола о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов";

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Бахрейн об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов";

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Джибути об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов";

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Доминиканской Республики об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов";

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гвинея-Бисау о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов";

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Суринам об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов".