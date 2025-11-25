Азербайджан и Узбекистан договорились о взаимодействии в научно-технической сфере

Подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по науке и высшему образованию Азербайджана и Агентством инновационного развития Узбекистана.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацией об этом поделился министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в социальных сетях.

"В ходе нашей встречи с первым заместителем министра высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Сардором Раджабовым в рамках проходящего в Ташкенте "Форума QS Евразия 2025" мы обсудили текущее сотрудничество и перспективы развития в сфере науки, высшего образования и инноваций между двумя странами.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Государственным агентством по науке и высшему образованию и Агентством инновационного развития Узбекистана в рамках встречи, будет способствовать расширению сотрудничества в сфере науки и инноваций", - отмечается в публикации.