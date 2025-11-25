Агропарки Азербайджана получат обновленный реестр

В Азербайджане утверждены "Правила ведения реестра агропарков, а также их резидентов".

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

Настоящие Правила определяют порядок ведения реестра агропарков, а также их резидентов.

Согласно постановлению, создание, ведение реестра агропарков, а также их резидентов (далее - Реестр) и регулярное обновление сведений, включённых в Реестр, осуществляются управляющей организацией.

Реестр является информационным ресурсом, его использование и защита обеспечиваются управляющей организацией.

По каждому агропарку, а также его резиденту ведётся отдельно реестр по календарным годам.

При аннулировании регистрации агропарка и свидетельства о регистрации его резидента его регистрационный номер не удаляется и не передаётся другому лицу. Информация об аннулированном агропарке исключается из Реестра. Информация об аннулированном агропарке и его резиденте отображается в Реестре в разделе "Недействующие агропарки и резиденты".

В случае изменения сведений, внесенных в Реестр, субъекты предпринимательской деятельности, подающие предложение о регистрации частного агропарка, а также резиденты агропарка обязаны сообщить об этом управляющей организации в течение 10 (десяти) рабочих дней. Соответствующие изменения вносятся в Реестр управляющей организацией не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения информации, а также после изменения сведений, внесенных в Реестр о государственном агропарке.

Отметим, что решение принято 26 сентября, внесено в Государственный реестр правовых актов 20 ноября и вступило в силу 21 ноября.