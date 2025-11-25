Автор: Лейла Таривердиева

13 ноября в Пекине, между дочерней компанией ООО "Дашкесан Демир Филиз" - Azerbaijan Metal Company и китайской компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd был подписан контракт на подготовку банковского технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства завода горячебрикетированного железа (ГБЖ) мощностью 2 млн. тонн в год. Завод планируется сдать в эксплуатацию в 2029 году, производство, как сообщается, будет организовано на основе экологически безопасных технологий.

Разработка ТЭО является ключевым этапом строительства и последующей эксплуатации завода ГБЖ, который планируется возвести на территории Шамкирского района. Общая стоимость контракта - 1 510 000 долларов. Решение о финансировании проекта будет приниматься международными финансовыми институтами на основе разрабатываемого документа.

Накануне подписания состоялись встречи руководства ЗАО AzerGold, ООО "Дашкесанская железная руда" (DDF) и ООО Azerbaijan Metal Company с представителями корпораций China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) и Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd (Sinosteel).

Отметим, что Sinosure - китайская корпорация экспортно-кредитного страхования, являющаяся элементом инициативы "Один пояс, один путь". Крупнейшим акционером является государственная инвестиционная корпорация Central Huijin Investment. А Sinosteel - это китайская государственная компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых, торговлей, производством оборудования и инжинирингом.

Институализация проекта началась в августе 2020 года, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с вводом в эксплуатации месторождения железной руды в Дашкесане. Другим распоряжением Президента страны начало действовать ООО DDF, являющееся дочерней компанией AzerGold. Целью всех этих решений было обеспечение ввода в эксплуатацию в короткие сроки месторождения железной руды в Дашкесане и обеспечение сырьем производства качественной металлургической продукции. Речь идет о продукции с высокой добавленной стоимостью. По предварительным расчетам, объем необходимых инвестиций в создание предприятия должен составить 1.2 млрд. долларов.

В июле 2021 года Президент Ильхам Алиев посетил Дашкесанский район. В ходе поездки он дал интервью национальному телевидению, в котором коснулся и конкретных планов, связанных с традиционной для Дашкесана разработкой железорудных месторождений. Эта сфера, подчеркнул глава государства, будет приносить очень большие доходы. Также откроются тысячи рабочих мест и сократится зависимость от импорта. Только за пять предыдущих лет (по состоянию на 2021 год - ред.) на импорт железных изделий страна потратила 1,7 млрд. манатов. Так что развитие отрасли позволит резко сократить зависимость от импорта, создать цепочку, обладающую высокой стоимостью, а также повысить экспортные возможности, сказал Президент Ильхам Алиев.

Горнорудная, металлургическая и другие сферы промышленности Азербайджана в последнее время вызывают живой интерес китайской стороны. Китай инвестирует в металлургию страны через сотрудничество, включая строительство металлургического завода и другие проекты, однако конкретные данные об объемах инвестиций в этом секторе отсутствуют. Китайские компании заинтересованы в участии в азербайджанских промышленных проектах, например, в строительстве металлургического завода полного цикла.

На полях I Азербайджанского международного инвестиционного форума, прошедшего в сентябре, президент Китайской ассоциации зарубежного развития Хэ Чжэньвэй заявил, что китайские предприятия проявляют растущий интерес к инвестициям в Азербайджан. Особое внимание, отметил он, уделяется проектам по переработке отходов в электроэнергию. Одно из китайских предприятий, входящее в тройку мировых лидеров в этой сфере, построило более 70 заводов в Китае и уже договорилось о строительстве пяти объектов в Узбекистане. Теперь планируется инвестировать и в создание завода по переработке мусора в Азербайджане, сообщил господин Хэ. Китайскую сторону также интересуют проекты в сфере ВИЭ, транспорта, логистики, цифровизации. Причиной такого интереса являются, в первую очередь благоприятный инвестиционный климат и стратегическая роль Азербайджана в развитии транзитных коридоров. Оба этих фактора играют важную роль в росте интереса китайских компаний. Глава Китайской ассоциации зарубежного развития опроверг расхожее мнение о том, что Азербайджан может заинтересовать только нефтью. На самом деле для иностранных инвесторов имеется большое поле деятельности.

Напомним, что в июле международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана до уровня Baa3 с Ba1, присвоив таким образом стране инвестиционный рейтинг. Прогноз рейтинга был подтвержден как позитивный. Отмечалось, что повышение рейтинга стало результатом усилий Азербайджана по снижению зависимости экономики и фискальной политики от нефтегазового сектора. Сыграли роль и другие факторы.

Интерес к инвестированию в Азербайджан за последнее время выразили 20 китайских компаний, представляющих 12 провинций КНР. В целом Китай на сегодня является третьим в мире инвестором. Зарубежные инвестиции страны уже 13 лет входят в тройку крупнейших в мире, их доля в 2024 году составила почти 12 процентов от мирового объема. Сегодня китайская сторона отдает предпочтение ненефтяным отраслям, что совпадает с приоритетами Баку.

Общий объем прямых инвестиций Китая в Азербайджан за период с 1995 года по сей день составил почти 950 млн. долларов. Товарооборот по состоянию на первые семь месяцев текущего года увеличился на 26 процентов. В Азербайджане работают более 370 китайских компаний, а сама наша страна является крупнейшим торговым партнером КНР на Южном Кавказе. Азербайджан тоже инвестирует в Китай. Между странами подписано несколько меморандумов о взаимопонимании по инвестициям в цифровую экономику, умную логистику, цифровизацию промышленности, технологические инновации и др.

Возвращаясь к проекту металлургического предприятия, в инвестировании которого заинтересована китайская сторона, отметим, что завод будет строиться под те возможности, которые дают недра Азербайджана. Подтвержденные запасы железной руды в подземных пластах оцениваются в объеме около 190 млн. тонн. То есть имеется потенциал для 15-летней эксплуатации месторождений. В 2023 году была произведена переоценка дашкесанских месторождений с применением современных технологий, и их потенциал в результате был повышен на 70 млн. тонн.

Инвестиции Китая могут сыграть роль драйвера в развитии металлургической промышленности Азербайджана. Подписанный в ноябре в Пекине контракт - это важный шаг в данном направлении.