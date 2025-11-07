Китайский бизнес проявляет интерес к новым проектам в Азербайджане

Делегации Китайской корпорации экспортного и кредитного страхования (Sinosure) и Китайской дорожно-мостовой корпорации (CRBC) выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном в экономической и инфраструктурной сферах.

Как сообщает Day.Az, об этом говорилось 7 ноября в ходе встречи первого заместителя министра финансов Азербайджана Анара Керимова с делегациями Китайской корпорации экспортного и кредитного страхования (Sinosure) и Китайской дорожно-мостовой корпорации (CRBC), находящимися с визитом в стране.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов расширения сотрудничества в экономической и финансовой сферах в продолжение договоренностей, достигнутых во время встреч, состоявшихся в ходе визита Президента Азербайджана в Китай в августе. Было отмечено, что визит высокого уровня придал значительный импульс дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между двумя странами, а также партнёрству в области инфраструктуры и инвестиций.

А. Керимов представил информацию о развитии транспортной инфраструктуры в нашей стране, реализуемых в этой сфере проектах, об инфраструктурных проектах, запланированных к реализации в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы".

Он отметил, что формирование комфортной, безопасной и экологичной транспортной системы в городе Баку и на прилегающих территориях, повышение качества услуг общественного транспорта и более эффективное управление дорожно-транспортной сетью, а также диверсификация логистических связей в региональном масштабе являются одними из основных приоритетов правительства.

Китайская делегация выразила заинтересованность в участии в указанных проектах, а также в изучении возможностей сотрудничества в области технического, инженерного, строительного и финансового обеспечения проектов.

Заместитель генерального директора Sinosure Чэн Тао подчеркнул, что масштабные инфраструктурные и транспортные проекты, реализованные в Азербайджане в последние годы, внесли значительный вклад в диверсификацию логистических связей не только внутри страны, но и на региональном уровне, повышение конкурентоспособности международных торговых маршрутов и оптимизацию транспортных потоков. В этой связи он отметил важность расширения сотрудничества с Азербайджаном в экономической и инфраструктурной сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.