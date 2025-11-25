В Баку проходит Каспийская техническая конференция SPE 2025

В Баку начала работу Каспийская техническая конференция SPE 2025, организованная Обществом инженеров-нефтяников (SPE).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в этом году конференция проходит при поддержке принимающей стороны SOCAR и на тему "Учимся на прошлом, обновляем настоящее, вдохновляем будущее".

На двухдневной конференции пройдут дискуссии по вопросам цифровизации, применения искусственного интеллекта, повышения эффективности разработки месторождений, а также безопасности и устойчивого снабжения - основным направлениям развития региональной энергетики.

Программа включает церемонию открытия, вручение региональных наград SPE, два пленарных заседания высокого уровня и более двадцати тематических секций. В ходе конференции будут представлены как практические примеры, так и аналитические доклады.

Среди спикеров - представители крупнейших международных компаний и образовательных центров. Параллельно пройдет технологическая выставка, на которой компании представят свои новые инструменты, инженерные решения и разработки, которые определят будущее отрасли.

Отметим, что SPE (Общество инженеров-нефтяников) - международная организация, объединяющая 132 тысячи специалистов из 146 стран. SPE разрабатывает профессиональные стандарты, создает образовательные программы, поддерживает отраслевые сообщества и служит площадкой для обмена знаниями. Офисы SPE действуют в Калгари, Далласе, Дубае, Хьюстоне и Куала-Лумпуре.

Новость обновляется