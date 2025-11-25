В Азербайджане мать с сыном отравились угарным газом

Жители Агсу отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница города Агсу Вафа Теймурова 1987 г.р. и её сын Мухаммед 2018 г.р. были доставлены в центральную районную больницу с диагнозом "отравление газом".

Сообщается, что их состояние тяжелое.