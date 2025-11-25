Три посёлка Баку останутся без газа

В Сабунчинском, Сураханском и Гарадагском районах столицы во вторник, 25 ноября, будут наблюдаться локальные перебои в подаче газа.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, ограничения в связи с ремонтными работами будут введены с 10:00.

"На время работ будет приостановлено газоснабжение абонентов на улице Азербайджан гадыны и "Ени массив" в поселке Бильгях, жилых массивах "Йол эвляри" и "Баг эвляри" в поселке Сангачал, а также в поселке Гарачухур", - отметили в ПО.