https://news.day.az/society/1797639.html Три посёлка Баку останутся без газа В Сабунчинском, Сураханском и Гарадагском районах столицы во вторник, 25 ноября, будут наблюдаться локальные перебои в подаче газа. Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз". Согласно информации, ограничения в связи с ремонтными работами будут введены с 10:00.
Три посёлка Баку останутся без газа
В Сабунчинском, Сураханском и Гарадагском районах столицы во вторник, 25 ноября, будут наблюдаться локальные перебои в подаче газа.
Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".
Согласно информации, ограничения в связи с ремонтными работами будут введены с 10:00.
"На время работ будет приостановлено газоснабжение абонентов на улице Азербайджан гадыны и "Ени массив" в поселке Бильгях, жилых массивах "Йол эвляри" и "Баг эвляри" в поселке Сангачал, а также в поселке Гарачухур", - отметили в ПО.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре