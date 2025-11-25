В Японии уже неделю не могут потушить пожар

В префектуре Оита на юго-западе Японии не могут потушить сильный пожар уже неделю. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Телеканал отмечает, что из-за плотной застройки и сильного ветра сгорело 170 строений, в том числе жилые дома. Всего эвакуировали 108 человек.

Отмечается, что пожар перекинулся на лесной массив на горе по соседству. В данный момент признаков его расширения нет, однако неизвестно, когда возгорание полностью потушат.

Власти планируют выделить эвакуированным около ста муниципальных квартир.