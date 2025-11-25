Ашотян все еще ждет весну для ишака: Новая истерика РПА

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянская оппозиция снова сорвалась в истерику. На этот раз Республиканская партия Армении попыталась раскрутить очередной нарратив о том, что армяно-азербайджанский процесс урегулирования якобы превращается в поле "опасностей и неопределенностей". Вице-председатель РПА Армен Ашотян в своем эмоциональном заявлении в Facebook объявил, что речь идет о "легитимации анклавов" и "суверенных территориях Армении", которые, по его версии, находятся под контролем Азербайджана. При этом он пытается выдать обычные переговорные механизмы за угрозу государственности - классический прием армянской оппозиционной риторики последних лет.

Ашотян обвиняет действующую власть в Ереване в том, что она "как дрессированные попугаи" повторяет слова премьер-министра Никола Пашиняна о необходимости решать вопросы анклавов и границ через делимитацию и демаркацию. Политик называет это "чудовищной ложью" и утверждает, что делимитация "никак не может быть адекватным инструментом" для определения судьбы анклавов или территорий, которые он именует "оккупированными". Он ссылается на международную практику и подходы ОБСЕ, заявляя, что такие вопросы якобы должны решаться только путем обмена, отдельно и вне контекста делимитации.

Дальше Ашотян повышает накал: он утверждает, что "деанклавизация" должна была быть специально прописана в документах, а не включена в рамки общего процесса. А в вопросе так называемой "деоккупации суверенных территорий" обвинения становятся еще громче - он называет попытку связать это с делимитацией "нелепой". По его формулировке, делимитация может касаться только спорных территорий, а "подавляющее большинство армянских земель", находящихся под контролем Азербайджана, якобы не является спорными.

Таким образом, РПА снова формирует удобный для себя миф: Азербайджан якобы "понимает", что делимитация не имеет отношения к этим вопросам, а кабинет Пашиняна сознательно "лжет своему народу", чтобы "замаскировать неизбежные уступки". Финальный пассаж Ашотяна - чистая популистская риторика: он сравнивает переговорный процесс с "логикой - не умирай, ишак, весна придет", демонстрируя привычную для армянской оппозиции смесь истерики, политического театра и попыток сорвать процесс нормализации.

Позвольте, я скажу прямо, без кружевных эвфемизмов и без той бархатной дымки, которой так любят прикрывать собственную беспомощность армянские политические мастера миротворческого мистицизма. Вся эта риторика Армена Ашотяна про "опасности", "неопределенности", "легитимацию анклавов", "деоккупацию суверенных территорий" - это не аналитика. Это даже не политика. Это старый, потрескавшийся храм армянской фикции, в котором давно погасли свечи, но приходские певчие продолжают тянуть свой унылый хорал, будто время остановилось и мир по-прежнему вращается вокруг мифа о вечной армянской жертвенности.

Ашотян, как и вся школа РПА конца гадкой эпохи Кочаряна-Саргсяна, пишет не текст - он пишет идиотскую молитву, в которой каждое слово служит не истине, а страху. Это не политика. Это беспомощное заклинание. Отчаянная попытка задержать настоящую весну, в которую, как он надеется, ишак, то есть армянская государственная стратегия, каким-то чудом доживет. Читая его пассажи, я вижу не политика, а человека, стоящего на развалинах собственного мировоззрения и пытающегося доказать, будто эти руины - архитектурный проект будущего.

Начну с главного.

Армен Ашотян снова продает армянскому обществу старую торговую лавку с вывеской "все оккупировано". Эта лавка закрылась осенью 2020 года, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и положил конец полувековой практике армянской военной экспансии. Но он продолжает - будто в пыльном базаре, где время застряло между эпохами.

Он говорит об "анклавах", которые якобы должны решаться "обменами", "отдельными документами", "взаимным согласием", но умалчивает о простом факте: анклавы - это не политическое мнение, а географическая реальность, закрепленная в международно признанных границах Азербайджана.

Когда Ашотян рассуждает о "международной практике", он делает это так же, как старый шапито-клоун, вспоминающий свои лучшие трюки. Зрители ушли, цирк разобран, арену смыло дождем, но он все стоит и рассказывает, как "обычно бывает".

"Обычно" - это когда у тебя есть сила. "Обычно" - это когда ты контролируешь территорию. "Обычно" - это когда твоя дипломатия не пытается компенсировать отсутствие армии режиссурой плача.

Сегодня у армянской стороны нет ни силы, ни инструмента давления, ни политического ресурса. Есть только желание, облеченное в форму нравоучения, которое должно убедить Азербайджан отказаться от того, что ему принадлежит по праву, по закону и по факту.

Ашотян пишет про "деоккупацию" армянских территорий. Серьезно? В каком мире? В какой временной петле? Это не аналитика - это ретроградная попытка воскресить образ Армении 90-х, когда огромный кусок международно признанной территории Азербайджана находился под армянской оккупацией, а Ереван мечтал о "новых реалиях".

Сегодня "новые реалии" существуют. Только они не армянские.

Страсти про "наши земли", которые "далеки от статуса спорных", - это даже не самообман. Это политическая некрофилия. Попытка дышать преданию, которое давно превратилось в прах.

География не спорит. История не спорит. Международное право не спорит.

Спорит только армянская политическая элита, которая никак не может принять, что карта не меняется от того, что на нее долго смотреть.

Еще один шедевр Ашотяна - обвинение собственного правительства в том, что оно "повторяет как попугаи", будто делимитация решит проблему. Это звучит так, будто сам Ашотян всю жизнь был ястребом политической оригинальности. Но его собственная риторика - это и есть набор штампов, натасканных десятилетиями армянской пропаганды.

Простите, но кто здесь попугай? Тот, кто пытается привести границы в соответствие с международным правом, или тот, кто снова читает лекцию по "мировой практике" времен доцифровой дипломатии?

Теперь о главном парадоксе.

Ашотян обвиняет Пашиняна в том, что он "увязывает деоккупацию с делимитацией", хотя предметом делимитации могут быть "только спорные территории". Чудесно. Но тогда почему армянская сторона годами утверждала, что анклавы - "спорны"? Почему делала вид, будто в международном праве есть пункт, который разрешает удерживать чужие куски территории до тех пор, пока армянская сторона не созреет морально их вернуть?

Делимитация - это не торговля, не обмен, даже не психологический тренинг для армянских политиков.

Это техническая процедура, приводящая карту к состоянию, признанному всеми - кроме тех, кто пытается жить в мифологической геометрии.

Симптоматично, что Ашотян размышляет об "опасностях" для Армении, но никогда - о последствиях для Азербайджана. Будто Азербайджан обязан жить по армянскому календарю, в котором прошлое всегда значимее будущего, а любая геополитическая реальность - просто повод предъявить "историческую боль".

Но боль - не аргумент. Тоска - не документ. Страх - не стратегия.

Армения должна была решить вопрос анклавов в 1992 году, когда держала под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель. Но тогда ей казалось, что она будет вечной.

Теперь Азербайджан силой, правом, политикой и географией определил контуры будущего региона.

Ашотян говорит о "страшной лжи". На самом деле страшная ложь - это то, что РПА десятилетиями говорила своему народу: "Мы победили. Мы удержим. Мы расширим".

И эта ложь, как любой яд, действует долго. Она отравляет поколения, мешает им видеть мир, как он есть, а не как его показывают на партийных митингах.

Армен Ашотян пишет о "лжи Никола". Но если снять весь эмоциональный лак, останется одна сухая истина: лгать народу начали не при Пашиняне. Лжет Ашотян, причем аки сивый мерин.

Он продает иллюзию, что Армения еще что-то может диктовать. Что ей есть чем торговаться. Что у нее есть пространство маневра.

Но мир изменился. Регион изменился. Азербайджан изменился.

Только армянская политическая мысль все еще живет в декорациях начала 2000-х. Словно актер, который десятилетиями играет одну роль и уже не способен представить, что сюжет сменился.

Когда Ашотян говорит о "чудовищной лжи", я слышу другой подтекст: чудовищно не то, что говорят в Ереване, чудовищно то, что ему больше никто не верит.

Азербайджан ведет делимитацию так, как это делается в цивилизованном мире, а не в театре национальной мифологии.

Азербайджан не торгует картой. Не меняет историю на эмоции. Не подменяет право революционной истерикой.

Все просто. Есть границы. Есть международное признание. Есть фактический контроль. Есть реальность, которую невозможно отменить постом в Facebook.

И вот что важно.

Армянская псевдополитическая элита снова, паскудно хочет увязать делимитацию с тем, что к ней не имеет отношения. Почему? Потому что им страшно признать очевидное:

Армения утратила монополию на интерпретацию региона. Азербайджан перестал быть объектом армянских фантазий. Их "стратегические анклавы" - это просто территории, которые нужно вернуть владельцу.

Никакие ОБСЕ, никакие "обмены", никакие ритуальные фразы про "международную практику" не переделают географию.

Знаете, что на самом деле движет Ашотяном?

Не аналитика. Не "стыд за режим". Не "борьба за правду".

Им движет страх. Животный, первобытный страх.

Страх перед тем, что исторический миф, который они десятилетиями надували, как пузырь, наконец лопнул.

И он лопнул. С громким хлопком.

А теперь они делают вид, будто звук был не от пузыря, а от грозы, которая грядет.

Но гроза прошла. И воздух в регионе стал чище. Никол Пашинян говорит реальные вещи.

Армен Ашотян может писать сколько угодно. Можно построить еще тысячу фраз о "страшных уступках", "предательстве", "ложи". Но реальность не изменится.

Азербайджан возвращает то, что принадлежит ему.

Армения учится жить в границах, которые существуют в мире, а не в легендах.

Делимитация - это не паутина, в которой Азербайджан запутается. Это нож, которым разрезаются узлы веками накопленных противоречий.

И когда Армен Ашотян пишет "не умирай, ишак, весна придет", он не понимает одного: весна уже пришла.

Только не для тех, кто живет прошлым.

Ашотян живет прошлым. Азербайджан - будущим.

И в этом вся разница.