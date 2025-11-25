На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании в частном жилом доме, расположенном на улице 2-я Шимал в Наримановском районе столицы.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС.

В связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в двухэтажном частном жилом доме общей площадью 900 кв. было за короткое время потушено, не допущено его распространение на более обширную территорию, а также на расположенные рядом строения.

В результате пожара сгорели горючие конструкции второго этажа и кровли частного дома на площади 320 кв. м. Два человека получили ожоги разной степени.

Оставшаяся часть дома и соседние строения были защищены от огня.