Microsoft признала серьезную проблему Windows 11

Корпорация Microsoft признала серьезную ошибку, связанную с быстродействием Windows 11, и выпустила патч. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проблема была связана с медленной работой встроенного файлового менеджера "Проводник" (File Explorer), который по неизвестным причинам мог запускаться с задержкой, особенно на слабых компьютерах. В обновлении для разработчиков Microsoft выпустила апдейт, который реализует предварительную загрузку программы.

Предварительная загрузка "Проводника" запускается приоритетно. Также операционная система (ОС) не допускает отключения приложения, постоянно удерживая его в памяти устройства. Благодаря этому пользователю не приходится ждать, пока программа загрузится и откроется.

В компании объяснили, что пользователи могут отключить функцию предзагрузки "Проводника". В настоящий момент опцию тестируют разработчики - судя по всему, Microsoft выпустит ее для всех пользователей Windows 11 в начале 2026 года.