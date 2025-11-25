Каспийский регион переживает переломный момент. У нас богатая история, глубокий технический опыт, значительные активы, и теперь мы сталкиваемся с глобальными ожиданиями - от цифровой адаптации до экологических показателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

"Эта конференция - важная площадка для совместного обсуждения этих проблем и определения практических шагов по поддержанию конкурентоспособности региона. За этой насыщенной программой стоят преданные своему делу волонтеры", - сказал вице-президент.

Б. Гусейнов отметил, что молодым специалистам, студентам и начинающим инженерам оказывается поддержка: "Их образ мышления и любознательность сформируют следующий этап развития Каспийского региона. Но одного привлечения молодых талантов недостаточно. Важно также их удержать. Молодым людям необходимо чётко понимать пути развития, возможности продвижения и важность своего вклада.

Мы хотим, чтобы следующее поколение учащихся, сетевых деятелей и идейных вдохновителей увидело сильное будущее в этой отрасли. Программа этого года охватывает эти три темы. В течение следующих трёх дней вы услышите выступления лидеров и экспертов со всего мира. Программа подготовила сессии, презентации проектов и более 100 технических докладов. Темы охватывают все: от управления пластами до бурения, от цифровой трансформации до декарбонизации, от производственной эффективности до новых навыков рабочей силы.

