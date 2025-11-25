Хотели "Азербайджан следующий"? Подавитесь!

Автор: Лейла Таривердиева

В связи с забрезжившей на горизонте перспективой прекращения войны в Украине в армянских реваншистских и российских шовинистических пабликах вновь активизировались надежды на то, что "Азербайджан следующий". Эти надежды временами посещают реваншистские круги Армении, на таких нарративах они пытаются строить пропаганду против действующих властей. Предвыборная пора в Армении очень горяча, и никакие аргументы не помешают, если нужно замазать явные плюсы от мирных шагов Никола Пашиняна.

Реваншисты не рассчитывают на усиление Армении, так как понимают, что, как бы она не усиливалась, догнать соседа ей не удастся. Это совершенно бессмысленная гонка, поэтому реваншистские круги не обещают своему электорату, что Армения встанет на ноги и все вернет. Они обещают армянам, что, закончив дела с Украиной, Россия придет и отберет Карабах у Азербайджана, и ждать им осталось недолго. И, как убеждают армян, произошло бы уже давно, если бы Москва не была занята на украинском фронте. Да разве ушли бы российские миротворцы добровольно? - восклицают они. Да никогда. За пять лет в Карабахе уже была бы создана военная база и много всего другого приятного для армянских амбиций.

А чтобы вызвать у российской стороны чувство вины, разного рода эксперты в разного рода ток-шоу пытаются доказать, что Азербайджан на самом деле по итогам 44-дневной войны ничего не выиграл, а все его победы, мол, достигнуты благодаря России. И если бы она захотела, то могла бы прямо сегодня признать "референдум" сепаратистов и денонсировать все договора 20-х годов прошлого века, вернув армянам и Карабах, и Нахчыван, и все прочее, на что имеются аппетиты у националистов. Реваншистское племя действительно не понимает, почему Москва до сих пор всего этого не сделала, несмотря на не лучшие отношения с Баку. В период обострения армянство замерло в ожидании перемен. Казалось бы, Россия должна была "наказать" Азербайджан уже даже не ради армян, а ради самих российских интересов. И что же вы думаете, какой ответ на этот вопрос нашли особо одаренные? По их мнению, в России просто не осталось настоящих русских, иначе бы она не стерпела...

Подобные мысли звучат и со стороны некоторых российских экспертов. Наверняка, все уже слышали бодрые заявления Алексея Венедиктова армянским СМИ о том, что конфликт не завершен и все еще впереди. Известный эксперт словно для того и приехал в Ереван, чтобы через местные медиа донести до армян, что как только у России появится ресурс, их ждут приятные сюрпризы. Во всяком случае, так это поняли на армянской стороне. После парада по случаю Победы оппозиционные медиа бросились к российским экспертам за комментариями о "демарше Европы". Поясним: дипломаты большинства европейских стран не приняли приглашение на парад, и это вызвало воодушевление в реваншистских кругах. Директор центра европейской информации Николай Топорнин ответил, что да, не пришли, но это ничего не значит, так как Баку всегда было все равно, что думает Европа. Макрон хотел признать Карабах? Ну не признал же. Значит, не очень то и хотел. Когда очень хотят, вводят санкции и все такое прочее.

Кстати, о санкциях - с начала года Франция в три раза увеличила закупки азербайджанской нефти. Это так, к слову.

Мнение, что Азербайджану все равно, что о нем думает запад или восток, не совсем точно. Азербайджану не все равно. Он хочет, чтобы его реалии воспринимались такими, каковы они есть, а не проводились сквозь призму чьих-то геополитических интересов. К сожалению, чаще всего это остается лишь нашим пожеланием. И это нас, конечно, огорчает. Так что Азербайджану не все равно, однако он не воспринимает чужое мнение как руководство к действию и не корректирует в соответствии с ним свою политику. То, что послы европейских стран отказались от присутствия на параде, следует воспринимать философски. Так в Баку и воспринимают. Этот, как пишут армянские медиа, демарш никак не отразится на двусторонних отношениях, как не отразились и все предыдущие заявления из европейских столиц, которые мы слышали после войны. Вышеприведенный факт относительно импорта азербайджанской нефти говорит сам за себя.

Честно говоря, возникшие в связи с новостями по Украине дискуссии в сети веселят. Реваншистская трескотня, помноженная на неугасающую манию величия и многочисленные комплексы армянских националистов, выглядит забавно. Сегодняшняя возня - это эхо антиазербайджанской кампании в российских медиа, имевшей место несколько месяцев назад. Кампания прекратилась, но отголоски ее еще звучат в ушах армянских реваншистов, возлагавших на нее большие надежды.

Противостоящая Николу Пашиняну оппозиция строит свою пропаганду на российском факторе. На западном "фронте" работает диаспора, но это не дает особого эффекта в условиях, когда официальный Ереван отказался от политики кляуз и нытья и постоянно делает акцент на наступлении эпохи мира. Это очень важный нюанс. Тот же Макрон не может поднимать, например, тему возвращения армян в Карабах, если премьер-министр Армении заявляет, что она вредна для армянской государственности. Истерики сепаратистов и реваншистов не могут служить основанием для официальных заявлений Парижа. Союзники Армении, думается, даже рады такому повороту, потому что могут, наконец, расслабиться в отношениях с Азербайджаном, который им куда нужнее.

Так же обстоят дела и с надеждами вернуть на повестку карабахский вопрос руками Москвы. Помнится, в период обострения отношений звучало много агрессивных призывов на российском медиапространстве. Они ничего реваншистам не дали, кроме временного морального удовлетворения. Сегодня рьяная пропаганда против Азербайджана уже не так широка и ограничена незначительным числом изданий. Например, на днях "Новая газета" опубликовала огромную статью о том, как Азербайджан "разрушает памятники и культуру" и "переформатирует историю" Карабахского региона. Статья усыпана подробностями и фотоматериалами, в нее втиснуто все, что накопилось, так сказать. Интересно, что одновременно в соцсетях начала цитироваться приторная статья, опубликованная за несколько лет до войны "Известиями" и рассказывающая о жизни на оккупированных территориях Азербайджана. Особенно нравятся армянским блогерам фразы из статьи, принадлежащие мошеннику Гургену Мартиросяну, называвшему себя в период оккупации "архиепископом арцаха" Паргевом. Этот Паргев, или как его там, заявил, что это армяне пригласили русских на Кавказ, а Карабах вошел в состав России даже раньше Армении.

Почему всплыли эти пронафталиненные цитаты? Думается, чтобы отделить интересы сепаратистов от интересов действующих властей Армении и сигнализировать российской стороне, что мнение Еревана карабахских армян не интересует. Вот даже поп Паргев говорил, что Карабах присоединился к России раньше Армении. И пусть Пашинян "продался" американцам, сепаратисты продолжают надеяться на старшего брата.

Все это можно отнести к пропагандистской предвыборной лихорадке. Реваншисты очень стараются завоевать сердца армянского общества, указывая, что свет в конце тоннеля не там, куда ведет страну Никол Пашинян, а совсем в другом направлении. Кто-то верит. И тем, кто верит реваншистам, скажем так: мотыльки тоже летят на каждую лампочку. Чем это заканчивается в живой природе, всем известно.