Армянское общество не пойдет за реваншистами

Несмотря на попытки реваншистской оппозиции представить дело иначе, в реальности реваншисты опоры в Армении не имеют. Да, с провалом всех территориальных притязаний к Азербайджану и Турции одурманенное многолетней националистической пропагандой население примириться не может, но то, что желание воевать у абсолютного большинства отбито полностью - тут сомнений нет.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, отвечая на вопрос, на что может рассчитывать армянская пророссийская оппозиция после подписания мира.

По словам Мусабекова, реваншистские лозунги в основном имеют значение лишь в контексте борьбы за власть, попыток взвались собственные неудачи на Никола Пашиняна и на этой волне вернуться к власти в Армении.

"Речь, в первую очередь о Роберте Кочаряне. На кону не только собственность "бывших", но и свобода. Никол Пашинян будет преследовать их и дальше. Думаю, после того, как в 2026 году он победит на парламентских выборах, он посадит Кочаряна. Тому будет некуда деваться. Тем более, что его традиционные покровители в лице России оказались в изоляции, и серьезной помощи ему оказать не смогут. Возьмем Самвела Карапетяна. Его командировали в Армению свалить Пашиняна, а тот отправил его за решетку. Подняли против правительства церковь, и ее представители тоже отправились под следствие. И Россия никак не может на это повлиять.

Одним словом, серьезных протестов против Никола Пашиняна не наблюдается. И не думаю, что после подписания мира что-то изменится. Реваншисты в Армении, конечно, есть. И я даже не исключаю, что они могут в той или иной форме в какой-то момент присосаться к власти. Но для реванша у них сил нет и вряд ли они появятся", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева