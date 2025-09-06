Автор: Зульфугар ИБрагимов

Армянские реваншисты начинают понемногу выходить из шока, вызванного августовскими событиями на армяно-азербайджанском треке. Выход из шока происходит очень медленно и осторожно. Оппозиция не понимает, почему в ответ на вашингтонские договоренности армянское общество не поднялось на ноги и не бросилось громить правительство. Была надежда, что начнутся беспорядки, возмущенные массы сами все сделают, а главные действующие лица потом выползут из своих нор и присоединятся к протестующим в качестве предводителей протестов. Но массовыми протестами что-то не пахнет, а на дворе осень - пора оживления политических вопросов. Это значит, что крысам придется вылезать из нор, несмотря на отсутствие признаков скорого переворота.

Накануне армянские СМИ сообщили, что Роберт Кочарян провел совещание со своим ближайшим окружением. Для сторонних наблюдателей было объявлено, что обсуждалась деятельность оппозиционных депутатов в парламенте. Однако источники армянских СМИ сообщают, что разговор шел вовсе не о парламенте. Кочарян собрал свою банду для обсуждения возможностей перехода к активным действиям. Возможностей таких немного, так как потенциал протестных акций практически сошел на нет. И реваншисты не могут понять, в чем дело.

По идее, если оппозиционная пропаганда права и армянский народ в бешенстве от шагов "предателя и капитулянта", то заявления, сделанные Николом Пашиняном после Вашингтона, должны были поднять всю Армению на ноги. Но на ноги никто не поднялся. Армянское общество, в основной своей массе, показало, что не считает главу правительства предателем и капитулянтом из-за декларации с Азербайджаном и согласия на строительство коммуникаций через Зангезур.

Это стало для реваншистов неприятным открытием. Кочарян почуял, что дело плохо. Оппозиция стремительно теряет позиции, и ей требуется какой-то новый план, чтобы не пойти ко дну окончательно. Судя по всему, плана пока нет. Он начал разрабатываться еще весной. Традиционное весеннее обострение политической ситуации в стране реваншистам не удалось. Попытки задействовать церковь не помогли, а только усугубили проблему. Более того, те, кто мутил воду, считая себя неприкосновенными из-за своего сана в ААЦ, оказались в СИЗО. И народ не бросился их освобождать, а спокойно смотрел со стороны, как арестовывают "священных" особ. За решетку отпарился и прибывший на помощь миллиардер Самвел Карапетян. Российский армянин должен был повести за собой массы. Но у властей были другие планы.

В мае армянские СМИ писали о том, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян плотно обсуждают план свержения Никола Пашиняна. Предлагалось три варианта: досрочные выборы, народное восстание и вотум недоверия в парламенте.

Вотум недоверия нереален, восстание - тоже, а досрочные выборы упираются в предыдущие два пункта. Трудно представить, что могло бы склонить Пашиняна к решению о досрочных перевыборах. К тому же, где гарантия, что народ проголосует за оппозицию? Реваншистам очень неприятно бывает об этом вспоминать, но все же напомним - Пашинян уже проводил досрочные выборы после поражения в войне, и чем все закончилось, всем известно. Непонятно, на что рассчитывает тандем Кочарян-Саргсян сегодня.

Реваншистам не удалось привлечь к делу смены власти в Армении сторонних игроков. Когда-то внешние акторы активно включались в процесс, и Кочаряну с командой казалось, что Россия сегодня снова сумеет помочь вывести Пашиняна из игры. Снова - прокол. Определенные российские (?) благосклонно отнеслись к ходокам из Еревана, и в Армению был заслан Самвел Карапетян. Теперь этот "спаситель армян" сидит за решеткой, а в Баку на скамье подсудимых отдыхает Рубен Варданян, командированный в регион с теми же целями тремя годами ранее. Москва к великому разочарованию оппозиции открестилась от обоих.

Таким образом, тандем негодяев потерял надежду и на всенародный пророссийский мятеж.

Самым доступным средством устранения Пашиняна был бы вотум недоверия в парламенте. Но для реализации этого плана оппозиции недостает мандатов. В начале лета шли бурные обсуждения на предмет сплочения оппозиционных фракций. Однако саргсяновцам отказали даже дашнаки, заявившие, что не верят в успех этой затеи.

Очередная серия многосерийного шоу под названием "свергнем Пашиняна", похоже, началась со сходки Роберта Кочаряна. Сезон организованного хаоса объявляется открытым. Но участникам шоу следует всегда иметь в виду, что в Баку очень внимательно следят за происходящим в Армении. Смена власти, которая приведет к смене политического курса страны, будет воспринята азербайджанской стороной как сигнал о грядущей дестабилизации. И Кочаряну, Саргсяну или кому-то там еще не придется насладиться властью, потому что Азербайджан при появлении угроз не станет ждать новых проблем, а примет превентивные меры. Расчеты, что в Баку будут молча наблюдать за формированием в Армении агрессивных планов против соседа, неверны. Баку не будет молча наблюдать, он не даст разгореться новому конфликту и затушит его в зародыше.

Это не угрозы, а предупреждения. Пусть потом не говорят, что их не предупреждали.