Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу FIFA 2026 года

Состоялась жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2026 года, который проведут США, Канада и Мексика. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, результаты выглядят следующим образом: Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Дания - Северная Македония/Чехия - Ирландия;