Обсуждена работа по созданию совместной промышленной зоны Азербайджана и Татарстана

Обсуждена работа, проделанная в рамках создания совместной промышленной зоны Азербайджана и Татарстана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Республики Татарстан, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко.

На встрече также было отмечено наличие широких возможностей для укрепления торгово-экономического сотрудничества с Татарстаном и партнерских связей между деловыми кругами и организации совместных производств. Были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере торговли, промышленности, энергетики, логистики, образования, здравоохранения и других областях, а также проведение очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между Азербайджанской Республикой и Республикой Татарстан.

Стороны оценили работу, проделанную в рамках создания совместной промышленной зоны, результаты, достигнутые по проекту по производству транспортных средств, и другие реализованные инициативы.