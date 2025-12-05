Азербайджано-Грузинский медиафорум является платформой, представляющей основные направления медиаповестки

Азербайджано-Грузинский медиафорум является важной платформой, представляющей основные направления медиаповестки обеих стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня журналистам заявила руководитель отдела коммуникаций Агентства по развитию медиа Саида Шафиева в рамках Азербайджано-Грузинского медиафорума в Баку.

По ее словам, более 40 представителей СМИ и экспертов из Грузии принимают участие в медиафоруме на тему "Роль медиа в формировании общественного доверия и информационная безопасность".

"Азербайджано-Грузинский медиафорум, организованный с целью укрепления информационной безопасности, развития регионального сотрудничества, усиления межведомственной координации в медиасфере и взаимного обмена опытом, является важной платформой, представляющей основные направления медиаповестки двух стран. Форум имеет особое значение с точки зрения развития партнерства и общих региональных подходов между Азербайджаном и Грузией", - сказала она.