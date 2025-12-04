https://news.day.az/society/1799879.html Сколько новых автобусов появится на улицах Баку? В прошлом месяце в Баку на линии поступило около 30 новых автобусов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA). По словам ведомства, обновление автобусного парка проводится поэтапно. В течение текущего года в столицу было поставлено более 220 автобусов.
