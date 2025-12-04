Сколько новых автобусов появится на улицах Баку?

В прошлом месяце в Баку на линии поступило около 30 новых автобусов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

По словам ведомства, обновление автобусного парка проводится поэтапно. В течение текущего года в столицу было доставлено более 220 автобусов. К концу года планируется довести этот показатель до 400.

Всего по стране за год обновлено более 600 автобусов, включая внутригородские, внутрирайонные и междугородние маршруты.

В агентстве отметили, что это позволит повысить доступность и качество обслуживания в системе общественного транспорта.