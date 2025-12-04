https://news.day.az/world/1799866.html «Радиостанция Судного дня» передала еще одно сообщение Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио судного дня", передала в четверг, 4 декабря, уже второе сообщение - слово "живодерка". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил канал "УВБ-76 логи" в Telegram. Слово прозвучало в 16:46 по бакинскому времени. "НЖТИ 10224 ЖИВОДЕРКА 6373 2890", - цитирует канал сообщение.
«Радиостанция Судного дня» передала еще одно сообщение
Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио судного дня", передала в четверг, 4 декабря, уже второе сообщение - слово "живодерка".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил канал "УВБ-76 логи" в Telegram.
Слово прозвучало в 16:46 по бакинскому времени.
"НЖТИ 10224 ЖИВОДЕРКА 6373 2890", - цитирует канал сообщение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре