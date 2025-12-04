«Радиостанция Судного дня» передала еще одно сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио судного дня", передала в четверг, 4 декабря, уже второе сообщение - слово "живодерка".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил канал "УВБ-76 логи" в Telegram.

Слово прозвучало в 16:46 по бакинскому времени.

"НЖТИ 10224 ЖИВОДЕРКА 6373 2890", - цитирует канал сообщение.