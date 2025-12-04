Масштабная утечка газа в японском городе

В японском городе Убэ префектуры Ямагути произошла масштабная утечка газа. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что утечка газа привела к нескольким пожарам в жилых районах. Местных жителей попросили воздержаться от использования газа.

Сведений о пострадавших не поступало. Полиция организовала патрулирование района предполагаемой утечки.