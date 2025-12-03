Азербайджанец, проживающий в Италии, избран послом европейской молодежи

Докторант, исследователь в области международной безопасности и политологии, активист диаспоры Тогрул Алиев, проживающий в итальянском городе Генуя, избран послом европейской молодежи (YEA) на 2026-2027 годы.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, инициатива "Послы европейской молодежи" была запущена в 2016 году в рамках "Региональной коммуникационной программы для стран Восточного партнерства" Европейского Союза (ЕС). Эта инициатива представляет собой неполитическую, добровольную и динамичную коммуникационную сеть, объединяющую и связывающую молодежь из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины, Армении, а также стран-членов Европейского Союза (ЕС) и Великобритании. Цель сети - повышение осведомленности о сотрудничестве ЕС со странами Восточного партнерства, поддержка политического диалога по различным вопросам и содействие совместным действиям во имя лучшего будущего.

Тогрул Алиев получал образование в Турции и Италии. Проходил стажировки в ряде европейских стран в рамках программы Erasmus+. Он активно участвует в проектах диаспоры, является участником VI Летнего лагеря диаспорской молодежи, проведенного в Ханкенди, и членом организации "Азербайджанская диаспорская молодежь" (АДМ).