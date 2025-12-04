https://news.day.az/world/1799681.html Уиткофф и Кушнер сообщили Киеву об итогах визита в Москву Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер проинформировали Киев о своих переговорах в Москве. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters. "США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу.
Уиткофф и Кушнер сообщили Киеву об итогах визита в Москву
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер проинформировали Киев о своих переговорах в Москве.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
"США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. Спецпосланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали о ней президента, а также представителей Украины", - сказал представитель администрации Трампа.
2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану.
