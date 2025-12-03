Шаин Новрасли с большим успехом выступил в Париже

В Париже, в знаменитом джаз-клубе Ermitage, состоялся поэтическо-музыкальный вечер "Résonances - Tribute to Ahmad Jamal", посвящённый великому джазовому пианисту и композитору Ахмаду Джамалу (1930-2023). Заслуженный артист Азербайджана, пианист Шаин Новрасли подарил зрителям яркие моменты в концертной программе, сообщили Day.Az в Ассоциации диалога Франция-Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Проект представлял собой уникальный диалог с творческим наследием пианиста Ахмада Джамала - музыкальную и поэтическую полифонию, где звуки, частоты, ритмы соединяют свои миры, словно в мощном магнитном пении, преображаясь в слова.

Концерт вёл известный джазовый журналист Алекс Дютиль, который давно знаком с азербайджанским джазом и неоднократно рассказывал о нём в своих программах на Radio France. Сценарий вечера подготовила Катрин Валлон-Барри, много лет работавшая рядом с Ахмадом Джамалом. Она сама вышла на сцену, чтобы прочесть посвящённые ему тексты, создавая атмосферу глубокого уважения и духовной связи с мастером. Своей игрой очаровал Вьё Канте - перкуссия, калебас и хэндпан.

Виртуозность и тонкая эмоциональность Шаина Новрасли стали музыкальной данью одному из величайших мастеров джаза стала сердцем программы. Выступление, находящееся на перекрёстке классики и джаза, раскрыло глубокое духовное пространство творческого мира азербайджанского музыканта. Особенно трогательным моментом стал выход на сцену 10-летнего сына Шаина Новрасли - Мирсамеда, который исполнил произведение Ахмада Джамала. Их совместное выступление наполнило зал атмосферой тёплой семейной близости. Зал встретил выступление яркими овациями, восприняв это как символ преемственности и живого продолжения музыкальной традиции великого джазмена.

Этот вечер стал встречей искусства, интуиции и духа, где звук и слово сливаются в единое пространственную бесконечность...