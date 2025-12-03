Зангезурский коридор выведет интеграцию между тюркскими странами на новый уровень

Зангезурский коридор является одним из ключевых проектов, определяющих будущий экономический облик региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, выступая на форуме в Нахчыване, сказал полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР Джейхун Джалилов.

Он отметил, что коридор, который будет реализован благодаря политической воле Президента Азербайджана, создаст прямое сухопутное сообщение между Турцией и Азербайджаном, ускорит региональную торговлю и логистику.

"Зангезурский коридор выведет интеграцию между тюркскими государствами на новый уровень", - подчеркнул Джалилов.