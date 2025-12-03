https://news.day.az/economy/1799666.html Зангезурский коридор выведет интеграцию между тюркскими странами на новый уровень - Джейхун Джалилов Зангезурский коридор является одним из ключевых проектов, определяющих будущий экономический облик региона. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, выступая на форуме в Нахчыване, сказал полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР Джейхун Джалилов.
Зангезурский коридор является одним из ключевых проектов, определяющих будущий экономический облик региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, выступая на форуме в Нахчыване, сказал полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР Джейхун Джалилов.
Он отметил, что коридор, который будет реализован благодаря политической воле Президента Азербайджана, создаст прямое сухопутное сообщение между Турцией и Азербайджаном, ускорит региональную торговлю и логистику.
"Зангезурский коридор выведет интеграцию между тюркскими государствами на новый уровень", - подчеркнул Джалилов.
