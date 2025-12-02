Южный океан способен усилить глобальное потепление даже при сокращении выбросов

Южный океан, окружающий Антарктиду, может однажды "подложить свинью" человечеству, борящнмуся с глобальным потеплением. С начала промышленной революции люди высвободили в атмосферу огромное количество тепла, более 90% которого поглощено морем, но рано или поздно оно вернется.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, издание Live Science пишет, что новые исследования ученых показывают, что "отрыгивание" тепла может быть довольно-таки резким.

В сценарии, при котором человечество сокращает выбросы парниковых газов и переходит к "чистому отрицательному балансу", удаляя из атмосферы загрязняющие вещества, приводящие к потеплению, глобальные температуры падают. Но Южный океан, который содержит около 80% тепла, поглощаемого всеми океанами, может извергнурть накопленное тепло, что приведет к потеплению на планете с той же скоростью, что и сейчас. Тепловое извержение будет продолжаться не менее века.

При этом отмечается, что человечество не сможет ничего сделать, чтобы остановить такое "отрыгивание", потому что потепление будет вызвано уже накопленным теплом. В то же время внезапное "отрыгивание" не является достоверным - это прогноз, который помогает понять, как планета может реагировать на деятельность человека.

"Вопрос в том, как климатическая система, и в частности океан, отреагирует на сценарии, при которых мы удаляем CO2 из атмосферы и когда мы имеем чистый глобальный охлаждающий эффект", - сказала докторант по океанографии в немецком Центре океанических исследований GEOMAR Helmholtz в Киле Свеня Фрей.

В сценарии, смоделированном учеными, концентрация CO2 в атмосфере ежегодно увеличивается на 1%, пока общее количество не станет в два раза больше, чем было на планете до промышленной революции. Затем технологии отрицательных выбросов снижают концентрацию углерода на 0,1% в год, в результате чего атмосфера, суша и океаны охлаждаются.

Но в Южном океане начинает происходить нечто необычное. Его поверхность становится холоднее, но также и более соленой из-за образования нового морского льда. Дело в том, что при замерзании морская вода высвобождает соль, которая затем поглощается окружающими водами и делает поверхностный слой более тяжелым.

"В то же время у нас есть эти теплые, более глубокие воды. В какой-то момент водная толща становится нестабильной, и тогда происходит глубокая конвекция", - объясняет Фрей.