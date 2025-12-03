https://news.day.az/sport/1799637.html Сербский клуб хочет оформить трансфер игрока сборной Азербайджана Сербский футбольный клуб "Графичар" хочет оформить трансфер игрока сборной Азербайджана до 17 лет, выступающего за команду U-19 Ислама Гасанова. Как передает Day.Az, об этом сам форвард сообщил АЗЕРТАДЖ. По словам Гасанова, летом клуб планирует предложить ему новый контракт:
Сербский футбольный клуб "Графичар" хочет оформить трансфер игрока сборной Азербайджана до 17 лет, выступающего за команду U-19 Ислама Гасанова.
Как передает Day.Az, об этом сам форвард сообщил АЗЕРТАДЖ.
По словам Гасанова, летом клуб планирует предложить ему новый контракт:
"Руководство клуба довольны моей игрой и хочет оставить меня в команде. Однако по контракту мой родной клуб "Црвена Звезда" обещал вернуть меня, если я покажу хорошие результаты, уже этой зимой или летом. На данный момент официального соглашения нет".
Напомним, что Ислан Гасанов перешел в "Графичар" в начале года на правах аренды из "Црвены Звезды", чтобы получить игровую практику.
