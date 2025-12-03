Хорошая новость для будущих отцов

Мужчинам будет предоставляться 14 календарных дней оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка в семье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, эта норма отражена в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, обсужденном сегодня на онлайн-заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Согласно проекту, дородовая часть отпуска по беременности и родам будет продлеваться - от предполагаемой даты родов до фактического дня рождения ребенка - на количество прошедших дней, при этом с сохранением оплаты и без сокращения послеродовой части отпуска.

Кроме того, мужчинам в связи с рождением ребенка в семье на основании справки медицинского учреждения будет предоставляться оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 14 календарных дней, охватывающий период до и после родов.