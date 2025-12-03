Удивительный вид на гору Фудзи

Пассажиры авиарейса, следовавшего над префектурой Сидзуока, смогли наблюдать один из самых эффектных зимних пейзажей Японии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во время пролета можно было увидеть гору Фудзи. Склоны были покрыты свежим снегом.

Представляем вашему вниманию данное видео: