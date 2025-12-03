https://news.day.az/unusual/1799509.html

Удивительный вид на гору Фудзи - ВИДЕО

Пассажиры авиарейса, следовавшего над префектурой Сидзуока, смогли наблюдать один из самых эффектных зимних пейзажей Японии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во время пролета можно было увидеть гору Фудзи. Склоны были покрыты свежим снегом. Представляем вашему вниманию данное видео: