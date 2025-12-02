Брексит назвали ошибкой

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что выход Британии из Евросоюза был ошибкой.

Как передает Day.Az, по словам премьера, Брексит разрушил консенсус с ЕС.

"Я хочу говорить предельно откровенно. Голосование по Брекситу было честным демократическим выражением воли, и я всегда буду это уважать. Но то, как Брексит продавали и как его в итоге реализовали, было ошибкой. Британии обещали невозможное - и эти обещания так и не были выполнены.

Мы до сих пор расплачиваемся за это - и в экономике, и в падении доверия, и в деградации политической дискуссии. Я поднимаю этот вопрос не для того, чтобы ворошить прошлое, а чтобы извлечь уроки и использовать их для того, что нам предстоит дальше", - сказал Стармер.