На Солнце сформировался самый крупный комплекс пятен за 2025 год

Южная группа солнечных пятен в 2025 году достигла самых больших размеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Суммарная площадь комплекса, измеренная в начале дня, равна 1600 единиц, что пока составляет около 60% от размеров самых крупных групп пятен в XXI веке (значения около 2800 единиц), но уже на треть больше, чем прежний рекорд года в 1200 единиц, достигнутый в мае 2025-го", - говорится в публикации.

Отмечается, что астрономы NOAA разделили комплекс на три группы пятен - 4296 (левые пятна), 4294 (центральные пятна) и 4298 (правые пятна).

Находящаяся на севере Солнца группа 4274, которая при текущем прохождении получила номер 4299 и имеет официальную площадь порядка 100 единиц, сегодня породила новую вспышку класса X. Во время предыдущего прохождения через видимую с Земли часть диска при площади около 1100 единиц, эта же область уже производила пять вспышек уровня X.

Ученые отмечают, что причины низкой вспышечной активности крупнейшего на данный момент солнечного комплекса при столь значительной площади пока остаются неясными и требуют дальнейшего наблюдения и анализа.