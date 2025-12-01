В Испании простаивает аэропорт за более чем 1 млрд евро

Испанский аэропорт Ciudad Real должен был стать решением проблемы перегруженных аэропортов страны, но фактически превратился в одну из крупнейших инфраструктурных катастроф 21 века.

Он был построен за более 1,1 млрд евро, и запущен еще в 2009 году. Ожидалось, что Ciudad Real не только облегчит работу других аэропортов, но и привлечет внимание бюджетных европейских авиакомпаний. Но просуществовал он всего три года, после чего был закрыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом рассказывает Express.

Сейчас Ciudad Real называют "аэропортом-призраком". Сам проект разработали в середине 2000-х, на которые пришелся строительный бум в стране.

Аэропорт, который предлагали как замену мадридскому аэропорту, имеет одну из самых длинных взлетно-посадочных полос во всей Европе. Речь идет о 4,1 км. Терминал рассчитан на обслуживание до десяти миллионов пассажиров в год. Инвесторы были уверены, что этот проект гарантированно принесет прибыль. Но на каждом шагу возникали трудности.

"Учитывая, что аэропорт расположен в 200 км от столицы Испании Мадрида, мало кто из пассажиров согласился на смену, даже несмотря на более дешевые рейсы. Ситуацию усугубило то, что скоростная железнодорожная станция, которая бы сократила время в пути до менее чем часа, так и не была построена", - рассказывается в материале.

Авиакомпании быстро стали скептически относиться к этому проекту. Хотя такие перевозчики как Air Berlin, Air Nostrum и Ryanair, сначала и запустили маршруты в аэропорт, в конце концов они отказались от них из-за низкого спроса.

Последней компанией, которая все еще оттуда летала, была Vueling, но в конце 2011 года она также отказалась от рейсов. Поэтому всего через три года после открытия аэропорт остался без единого регулярного пассажирского рейса.

Оператор остался с гигантскими долгами в более 300 миллионов евро и уже в следующем году объявил о банкротстве. В апреле 2012 года аэропорт полностью прекратил свою деятельность и закрылся.

Проект, в который инвестировали более миллиарда евро, выставили на аукцион с минимальной ценой всего в 100 млн евро. Но даже с таким ценником никто его не приобрел. Был случай, когда китайская инвестиционная группа попыталась приобрести весь аэропорт всего за 10 000 евро, но предложение быстро отклонили.

В конце концов, в 2018 году аэропорт таки продали - примерно за 56 миллионов евро. Он открылся в 2019 году, но не как пассажирский хаб, а как склад, центр технического обслуживания и демонтажа самолетов.

"Во время пандемии COVID-19 его кратковременно использовали для размещения десятков самолетов, которые не летали, но он так и не восстановил свою первоначальную функцию", - констатируют авторы.