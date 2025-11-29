В Лачине прошла дискуссия о развитии кино в странах СНГ

В рамках закрытия "Культурной столицы СНГ - 2025" в городе Лачин был организован круглый стол на тему "Развитие современного кинопроизводства в странах СНГ".

Как передает Day.Az, выступивший на мероприятии спецпредставитель Президента Азербайджана в городе Лачин Масим Мамедов отметил, что в Лачине предпринимаются шаги по развитию киноиндустрии.

"В первую очередь, в городе восстановлены кинотеатр и кинопавильон. Также в Лачине планируется строительство Концертного конгресс-зала. Надеюсь, что в рамках дальнейшего сотрудничества в киноиндустрию будут сделаны инвестиции", - сказал он.

Затем с речью выступил заместитель министра культуры Фарид Джафаров, отметивший, что 34 местным компаниям по производству кино выделена государственная поддержка в размере более 20 миллионов манатов: "Эта поддержка является капиталовложением в будущее развитие киноиндустрии в Азербайджане".

Ведущий специалист Национальной киностудии "Кыргызфильм" Рабия Мирланова подчеркнула, что кино является мощным инструментом гуманитарного сотрудничества.

Член Экспертной комиссии Агентства кинематографии Узбекистана, председатель Союза кинопроизводителей Узбекистана Кучкаров Манноб отметил, что с помощью кино можно широко продвигать общую культуру, историю, искусство и литературу.

Круглый стол продолжился обменом мнениями о развитии современного кино при участии зарубежных гостей.