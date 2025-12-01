Что обсуждается во Флориде по Украине?

На переговорах во Флориде между делегациями США и Украины будут обсуждаться выборы в Украине и территориальные вопросы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, об этом пишет "The Wall Street Journal" (WSJ).

Он отметил, что стороны намерены обсудить также другие нерешённые вопросы между Вашингтоном и Киевом.