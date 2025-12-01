https://news.day.az/world/1798936.html Что обсуждается во Флориде по Украине? На переговорах во Флориде между делегациями США и Украины будут обсуждаться выборы в Украине и территориальные вопросы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, об этом пишет "The Wall Street Journal" (WSJ).
