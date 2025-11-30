https://news.day.az/sport/1798824.html Азербайджанские кикбоксеры завоевали 12 медалей на чемпионате мира в Абу-Даби С 21 по 30 ноября в Абу-Даби проходил чемпионат мира по кикбоксингу WAKO. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Федерация кикбоксинга Азербайджана. Согласно информации, сборная Азербайджана завоевала 6 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. Сообщается, что в турнире приняли участие 1637 спортсменов из 85 стран.
Азербайджанские кикбоксеры завоевали 12 медалей на чемпионате мира в Абу-Даби
С 21 по 30 ноября в Абу-Даби проходил чемпионат мира по кикбоксингу WAKO.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Федерация кикбоксинга Азербайджана.
Согласно информации, сборная Азербайджана завоевала 6 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. Сообщается, что в турнире приняли участие 1637 спортсменов из 85 стран.
Золотую медаль завоевали Али Гусейнов, Сурат Гараев, Эльвин Мамедов, Рафиг Бабазаде и Эдуард Мамедов (в двух разных версиях). Серебряную медаль завоевал Магомед Алиев. Бронзовые медали завоевали Вусал Кязимов, Вугар Мамедов, Магомед Иманов, Ринат Гиясов и Муса Абдуллаев.
