В США потребовали расследовать удар по судну в Карибском море

Члены Конгресса США потребовали расследовать удар по судну с людьми в Карибском море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Комитеты Сената и Палаты представителей, возглавляемые республиканцами, заявили о намерении усилить надзор за Пентагоном. Поводом стали сообщения СМИ о том, что министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ расправиться со всеми членами экипажа судна, подозреваемого в контрабанде наркотиков в Карибском море.

Отмечается, что конгрессмены потребовали полный отчет о совершенном ударе.