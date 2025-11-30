https://news.day.az/world/1798853.html В США потребовали расследовать удар по судну в Карибском море Члены Конгресса США потребовали расследовать удар по судну с людьми в Карибском море. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The Washington Post (WP). Комитеты Сената и Палаты представителей, возглавляемые республиканцами, заявили о намерении усилить надзор за Пентагоном.
Члены Конгресса США потребовали расследовать удар по судну с людьми в Карибском море.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The Washington Post (WP).
Комитеты Сената и Палаты представителей, возглавляемые республиканцами, заявили о намерении усилить надзор за Пентагоном. Поводом стали сообщения СМИ о том, что министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ расправиться со всеми членами экипажа судна, подозреваемого в контрабанде наркотиков в Карибском море.
Отмечается, что конгрессмены потребовали полный отчет о совершенном ударе.
